Hugo Souza e Igor Coronado são novidades na reapresentação do Corinthians

Enquanto espera por uma resposta de Tite, o Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira (21), com foco na partida contra o Racing-URU, pela Sul-Americana, na quinta (24). No gramado do CT Joaquim Grava, o elenco alvinegro contou com dois retornos importantes.

O goleiro Hugo Souza e o meia Igor Coronado retornaram aos trabalhos com bola depois de ficarem afastados por conta de lesão. O arqueiro não atua desde o jogo de volta da final do Campeonato Paulista, por conta de uma lesão no reto femoral da coxa direita. Já Coronado teve um trauma no ombro esquerdo e é desfalque desde a partida contra o Vasco, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

A dupla já está totalmente recuperada e pode ser opção para Orlando Ribeiro contra os uruguaios. O técnico interino comandou a atividade desta segunda, que teve um trabalho com posse de bola e, no fim, um duelo com campo reduzido. Ainda sem uma definição quanto ao futuro do cargo, Ribeiro deve seguir à frente do Corinthians contra o Racing.

