Filipe Luís não esboça escalação do Flamengo e faz mistério

O Flamengo encerrou a preparação para enfrentar a LDU, do Equador, nesta terça-feira (22), às 19h (de Brasília), na altitude de Quito, pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Com desfalques, o técnico Filipe Luís mantém em segredo a provável escalação para enfrentar o time equatoriano. Assim, ele não esboçou a equipe titular na atividade realizada em solo equatoriano.

Filipe Luís não terá Alex Sandro, Allan e De la Cruz à disposição. Na lateral-esquerda, o provável substituto é Ayrton Lucas, mas Varela, que já foi improvisado no setor, é outra opção. Já na zaga, existe a possibilidade de Léo Pereira ser poupado após uma longa sequência e ceder lugar para Danilo. Porém, não é garantido. Arrascaeta também é outro jogador que pode ser preservado, de acordo com o “ge”.

A maior dúvida do treinador está justamente na parte ofensiva. Sem De la Cruz, Gerson deve ser recuado para jogar mais próximo de Pulgar. Caso Arrascaeta seja poupado, a briga no ataque volta a ficar em aberta. Assim, Luiz Araújo, Cebolinha, Michael e Plata disputam as vagas. O técnico, no entanto, só tem costume de divulgar a escalação aos jogadores no dia da partida.

O Flamengo deve ir a campo escalado com Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Ayrton Lucas (Varela); Pulgar, Gerson e Arrascaeta (Luiz Araújo); Plata, Michael (Cebolinha) e Bruno Henrique.

Com três pontos conquistados, o Flamengo é o terceiro colocado do Grupo C. O Rubro-Negro chega pressionado para conquistar pontos fora de casa, já que em caso de derrota os equatorianos podem abrir quatro de vantagem, assim como o Central Corboba, algoz carioca, em caso de vitória sobre o Deportivo Táchira.

