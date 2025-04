Grêmio anuncia contratação do técnico Mano Menezes

O Grêmio oficializou, nesta segunda-feira (21), a contratação do técnico Mano Menezes. O treinador, que se despediu do Fluminense no fim de março, chega para substituir Gustavo Quinteros, que foi demitido do Tricolor Gaúcho na última semana.

“NOVO COMANDANTE! Natural de Passo do Sobrado, Mano Menezes retorna ao Tricolor depois de 18 anos. O treinador também conta com passagem pela Seleção Brasileira e soma três títulos de Copa do Brasil. Que seja uma temporada de sucesso com as três cores, professor!”, publicou o Imortal nas redes sociais.

Curiosamente, o anúncio ocorre exatamente 20 anos após o clube divulgar sua chegada pela primeira vez, também em um 21 de abril. Gaúcho e com forte identificação com o Grêmio, Mano Menezes comandou a equipe entre 2005 e 2007, quando protagonizou uma história marcante.

Afinal, durante o período, conquistou o títudo da Série B do Campeonato Brasileiro e, consequentemente o acesso à Série A. Além disso, foi bicampeão gaúcho e levou o time à final da Copa Libertadores. Para a atual passagem, Mano assina contrato até o fim do ano.

O treinador assume a equipe na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos, na 18ª posição. Na Sul-Americana, porém, a equipe está 100% e ocupa a segunda colocação do Grupo D. O técnico também chega a tempo de disputar a terceira rodada da Copa do Brasil, que acontecerá nos dias 30 de abril e 20 de maio, contra o CSA.

