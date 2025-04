Comitê da CBF concorda com decisão da arbitragem em lance de Arias

O Comitê de Especialistas Internacionais da CBF divulgou, nesta segunda-feira (21), a análise sobre o possível pênalti em Jhon Arias, do Fluminense, no empate com o Vitória por 1 a 1, domingo (20), no Maracanã, pela 5ª rodada do Brasileirão. No parecer técnico, o órgão concordou com a decisão do árbitro Matheus Delgado Candançan. Portanto, concluiu que não houve penalidade do zagueiro Lucas Halter.

“O parecer técnico do Comitê Internacional é de que não houve pênalti no lance citado. O jogador do Fluminense/RJ, ao perceber o contato do adversário com sua camisa, se deixa cair. O contato não é prolongado e tão pouco motiva a queda do jogador”, concluiu o órgão formado pelos ex-árbitros Néstor Pitana, Nicola Rizolli e Sandro Meira Ricci.

O lance ocorreu aos 27 minutos do segundo tempo, quando o Fluminense vencia por 1 a 0. Arias foi lançado na área e foi derrubado por Lucas Halter. No áudio divulgado pela CBF, o árbitro Matheus Delgado Candançan afirmou que “teve contato de agarrão”, no entanto, o lance não impacta. O VAR, comandado por Marcio Henrique de Gois e a assistente Amanda Matias Masseira, concordou.

Críticas do comandante tricolor

Depois da partida, o técnico Renato Gaúcho detonou a decisão da arbitragem sobre a não marcação do possível pênalti, além da CBF. Assim, o treinador comparou a situação como se a entidade disponibilizasse uma Ferrari para o Stevie Wonder, cantor de Soul e ganhador de inúmeros Grammys, que é cego.

“Quem apita os jogos hoje em dia é o VAR. Não sou contra, é uma coisa que veio para ajudar, mas pelo jeito prejudicar. Muitos do que estão lá no VAR, a CBF dá uma Ferrari para o Stevie Wonder pilotar. Essa é a realidade, não é impossível o cara não enxergar um negócio dele. É inaceitável o cara estar VAR e não ver o puxão na camisa do Arias.”, afirmou o técnico tricolor.

