Presidente do Santos não descarta efetivação de César Sampaio

Sem uma definição para o futuro do comando técnico, o Santos não descarta utilizar uma opção caseira. César Sampaio, que se tornou treinador interino do clube com a demissão de Pedro Caixinha, pode seguir no cargo de forma efetiva.

“Tem chance de efetivar o César Sampaio se o Santos não conseguir uma alternativa segura para a continuidade do trabalho. O César é um profissional que foi contratado para a comissão técnica permanente. Então, agora, a gente aguarda esse trabalho do departamento de futebol para a gente poder monitorar e ter as informações para definições nesta semana”, comentou.

Após a demissão de Pedro Caixinha, no último dia 14, o Santos chegou a negociar com Jorge Sampaoli, mas as tratativas não foram para frente. Tite e Dorival chegaram a ser cogitados, mas não houve conversas. Teixeira destacou que o Peixe não terá pressa para definir quem assume o cargo.

“O departamento de futebol continua monitorando o mercado em busca de uma solução. O César continua, está no trabalho, e o departamento monitora. Está a cargo do Pedro (Martins, CEO do Santos), mas nada concreto hoje”, enfatizou.

