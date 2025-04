Palmeiras terá retorno de Paulinho para duelo na Libertadores

O Palmeiras ganhou um dia de folga após vencer o Fortaleza, neste domingo (20), pelo Campeonato Brasileiro. Agora, o elenco alviverde se prepara para voltar à ação na Libertadores da América em um desafio na altitude, contra o Bolívar, em La Paz, na próxima quinta (24).

Para a partida na Bolívia, o Verdão contará com o retorno do atacante Paulinho. O jogador, que está tendo suas primeiras oportunidades no time, não viajou para Fortaleza, sendo preservado da partida no Castelão.

Já Marcos Rocha é dúvida. O lateral realiza um cronograma individual por conta de um edema na panturrilha esquerda. Por outro lado, Bruno Rodrigues, Murilo, Raphael Veiga e Mayke são desfalques confirmados no Palmeiras.

