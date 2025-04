Remo vence Coritiba, entra no G4 da Série B e quebra tabu histórico

O Remo assumiu momentaneamente uma vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira (21), o Leão bateu o Coritiba pelo placar mínimo, no Mangueirão, em partida válida pela 4ª rodada do torneio. Pedro Rocha, ainda na primeira etapa, marcou o gol da vitória, a primeira na história dos paraenses contra o clube alviverde.

Com o resultado, o clube paraense sobe para a quarta posição, com oito pontos. Para seguir na zona de acesso, o Remo precisa torcer por um tropeço do Cuiabá contra o Atlético Goianiense nesta terça (22). Já o Coxa caiu para a nona colocação, com sete pontos.

Coxa pressiona, mas Remo sai na frente

A partida começou com o Coritiba melhor e criando as melhores oportunidades. Após boa jogada de Seba Gómez, Lucas Ronier ficou na cara do goleiro e parou em Marcelo Rangel. Depois, Gustavo Coutinho recebeu na área e acertou o travessão.

O goleiro azulino teve que aparecer mais duas vezes na etapa inicial. Primeiro, Josué cobrou escanteio fechado e Rangel fez a defesa. Depois, o arqueiro salvou após boa jogada de Lucas Ronier. O Remo realizou alterações antes do intervalo e conseguiu sair na frente. Janderson cruzou rasteiro da direita e Pedro Rocha bateu bonito para marcar.

Sem sustos e festa azulina

Apesar da superioridade na etapa inicial, o Coxa não conseguiu repetir a dose e pouco criou depois do intervalo. Nas principais chegadas, Seba Gómez arriscou de fora da área e a bola desviou em Klaus, indo para fora. No escanteio, Josué arriscou mais uma vez o gol olímpico, mas Marcelo Rangel já estava ligado.

Mozart até realizou substituições em sua equipe, mas que não surtiram muito efeito. Na única oportunidade nos minutos finais, Vini Paulista arriscou de fora da área e Marcelo Rangel caiu para fazer a defesa. Festa no Mangueirão para a primeira vitória do Remo contra o clube alviverde.

Resultados da 4ª rodada da Série B:

19/04 – Operário 0 x 0 Paysandu

20/04 – Vila Nova 2 x 0 Botafogo-SP

20/04 – Athletic 1 x 0 Chapecoense

20/04 – Athletico 2 x 0 CRB

20/04 – América-MG 1 x 0 Goiás

21/04 – Amazonas 0 x 2 Avaí

21/04 – Novorizontino 1 x 1 Criciúma

21/04 – Remo 1 x 0 Coritiba

22/04 – Atlético-GO x Cuiabá

22/04 – Volta Redonda x Ferroviária

