‘Plata da casa’: atacante pode ser arma do Flamengo na altitude de Quito

Em sinal de alerta, o Flamengo enfrenta a LDU, nesta terça-feira (22), pela terceira rodada do grupo C da Libertadores. Com alguns desfalques, o equatoriano Gonzalo Plata pode ser arma do técnico Filipe Luís para o duelo na altitude de Quito. Com Pedro ainda entrando no ritmo, o jogador tende a começar jogando já que conhece o ambiente do estádio Casa Blanca e ainda vem em bom momento com a camisa rubro-negra.

Plata, aliás, reencontrará a equipe após sete anos do único confronto contra a LDU. Em 28 de outubro de 2018, o equatoriano foi titular no empate por 1 a 1 entre Independiente Del Valle e a La U. Mesmo assim, o atacante recebeu o carinho dos equatorianos no desembarque do Flamengo. Ele, afinal, é frequentemente convocado para a seleção equatoriana.

“É um jogador muito completo. É um tipo de jogador que apaixona o torcedor porque ele corre o jogo todo, ele luta, ele tem muita qualidade, ele joga muito bem pressionado. O difícil é deixar o Plata de fora. Isso é difícil. Então, às vezes, quando o cara é tão bom, o treinador tem que dar um jeito de colocar esse jogador”, disse Filipe Luís após goleada sobre o Juventude por 6 a 0, pelo Brasileirão.

Com Plata quase “em casa”, o Flamengo pode apostar no jogador para tentar se recuperar após derrota para o Central Córdoba. O equatoriano pode ajudar no desafogo como em fazer gols. Por isso, ele se torna um jogador importante por conta das circunstâncias. O time precisa trazer os três pontos para o Rio de Janeiro. Em caso de novo revés, pode ficar até quatro pontos da zona de classificação, já que Central Córdoba enfrenta o Deportivo Táchira na Argentina.

Plata tem curta passagem pelo futebol equatoriano

Plata possui curta passagem no futebol equatoriano, tendo marcado apenas um gol pelo Del Valle. Em 2019, o atacante foi adquirido pelo Sporting-POR, onde disputou 28 jogos com quatro gols e cinco assistências.

Postetiormente, o clube português emprestou o jogador ao Real Valladolid. O clube espanhol foi o que Plata mais atuou na carreira: 67 partidas com sete gols e 10 assistências distribuídas. Em julho de 2022, o Valladolid adquiriu o atleta junto ao Sporting. Um ano depois, o Al-Sadd contratou o jogador por 12 milhões de euros.

No Qatar, Plata marcou 12 gols e fez oito assistências em 33 jogos. Depois disso, o Flamengo adquiriu o equatoriano em agosto de 2024. Pelo Rubro-Negro, o atacante possui 32 partidas, com quatro gols e quatro assistências até o momento. Além disso, Plata é figura certa na Seleção Equatoriana, sendo um dos principais jogadores de “La Tri”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.