Artilheiro da Série B em 2022, Gabriel Poveda quer escrever sua história no Vila Nova

A mesma história que Gabriel Poveda escreveu com gols recentemente pelo Sampaio Corrêa, neste ano ele espera repetir com a camisa do Vila Nova. Mas, desta vez, com uma vaga na elite do futebol brasileiro. Em 2022, ninguém balançou mais as redes do que ele na Série B, só que a equipe maranhense não subiu. Com grande desempenho do atacante neste início de competição, o Tigre já briga no topo.

No fim de semana, foi dele um dos gols da vitória de 2 a 0 do Vila sobre o Botafogo-SP, que levou o time a ocupar o quinto lugar na tabela. Aliás, nas últimas seis partidas da equipe, Poveda teve participação em cinco gols, com três bolas na rede e duas assistências. Sua melhor temporada foi justamente há três anos, quando marcou 26 gols em 52 jogos pelo Bolívia.

LEIA MAIS: Remo vence Coritiba, entra no G4 da Série B e quebra tabu histórico

“Estou muito feliz com o momento que vivo, o melhor com a camisa do Vila desde que cheguei. Ainda mais numa competição pela qual tenho um carinho enorme. Começar desse jeito, fazendo gols e ajudando a equipe também com assistências, é muito importante para confiança e para sequência de jogos que a gente tem pela frente. A Série B é um campeonato muito longo, difícil e desgastante, e precisamos de regularidade também”, ensinou.

Poveda diz que acesso à elite do Brasileirão é prioridade

O próprio Poveda, um dos reforços do Vila para esta temporada, lembra que o clube chegou bem perto nos últimos anos de retornar à Série A do Brasileiro. Em 2023, por exemplo, terminou na oitava colocação, a apenas três pontos do G4. No ano passado, o nono lugar. Em seus 81 anos de história, o Vila Nova só esteve na Primeira Divisão por sete vezes: 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983 e 1985. Se depender do atacante e do atual elenco, chegou a hora.

“Nosso grande objetivo é a Série A. O Vila é um clube que tem batido na trave nos últimos anos, vem investindo muito no centro de treinamento, dá uma condição muito boa para os atletas e tem se modernizado cada vez mais. Hoje, acho que não perde em estrutura para nenhum clube da competição e, talvez, a gente tenha as melhores ferramentas de trabalho para conseguir esse acesso. Então, estamos muito focados para que o melhor possa acontecer”.

Vila Nova ganha o Goiano após 19 anos de jejum

Ele reforça que a meta do início do ano era a conquista do Campeonato Goiano. Objetivo alcançado depois de 19 anos de jejum. Na Copa do Brasil, já alcançaram a terceira fase, em que terão pela frente o Cruzeiro, com o jogo de volta no Serra Dourada. Jogadores e comissão técnica têm conseguido cumprir bem até agora o planejamento que foi traçado.

“Nossa conversa internamente sempre foi a de brigar lá em cima. A gente está muito feliz com esse início de campeonato e não podemos relaxar. Nosso foco já está na Chapecoense, mais um jogo na nossa casa, na sexta-feira, e depois pensamos no Cruzeiro, que virá em seguida pela Copa do Brasil. E assim vamos trilhando nosso caminho para chegar cada vez mais longe. Temos que acreditar que vai dar tudo certo. O Vila merece”, finalizou Poveda.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.