Neymar vê lesão atrapalhar reta final de contrato com o Santos

O Santos corre o risco de não ter Neymar nesta sua reta final de contrato com o astro. Com uma nova lesão na coxa esquerda, o atacante não tem uma data estipulada para retornar. Contudo, o craque tem vínculo com o Peixe apenas até o dia 30 de junho e ainda não tem um futuro definido.

Já excluindo a ausência no clássico contra o São Paulo, Neymar tem apenas mais nove partidas para atuar contra o Santos. São sete pelo Campeonato Brasileiro e duas pela Copa do Brasil. Contudo, tanto o Peixe quanto o atacante prega cautela no retorno e não quer colocar em risco uma nova lesão, ainda mais grave.

Além do tratamento para a lesão, Neymar passará por fortalecimento muscular, com reavaliações periódicas das condições físicas. Contudo, o Santos ainda estuda qual estratégia vai optar para recuperá-lo.

Na primeira lesão, o Peixe adotou um protocolo mais conservador. Mesmo com o cuidado maior e a precaução de só colocá-lo em campo quando houvesse a certeza da recuperação, Neymar só conseguiu jogar parcialmente duas partidas. Ele atuou no segundo tempo contra o Fluminense e o primeiro tempo contra o Atlético-MG.

Por conta disso, o Santos informou, em comunicado, que poderá adotar “novas abordagens” e “novas definições do tratamento”. A tendência é que a precaução aumente. Se os 42 dias de afastamento da primeira lesão se repetirem desta vez, Neymar voltaria em 28 de maio, ficaria fora de mais sete jogos e só teria outros dois compromissos pelo Peixe. Assim, a pressão por uma renovação de contrato do astro pode aumentar.

