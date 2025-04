Palmeiras traça plano para minimizar efeitos na altitude contra o Bolívar

O Palmeiras terá um duelo complicado na quinta-feira (24). A equipe encara o Bolívar, às 19h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Mais do que o adversário complicado, o Verdão também terá que lidar com a altitude de La Paz, superior a 3.600m. Algo que a comissão técnica já trabalha para tentar minimizar os efeitos.

Depois de receber folga na segunda-feira (21), o elenco se reapresentou na manhã desta terça (22) na Academia de Futebol e realizar a primeira atividade após a vitória sobre o Fortaleza. Em seguida, a delegação segue viagem para La Paz. A última atividade antes do duelo contra o Bolívar já será na altitude.

Ir dois dias antes da viagem faz parte da estratégia do Palmeiras para minimizar o efeito da altitude. A ideia de fazer uma atividade na cidade é que os jogadores já comecem a se adaptar à velocidade da bola e aos efeitos que o corpo sentirá nesta condição. O Estádio Hernando Siles fica a 3.637 metros do nível do mar.

Palmeiras já está acostumado a enfrentar o Bolívar

Aliás, esta será a terceira vez que o Palmeiras encara o Bolívar em La Paz. Em 2020, ainda sob comando de Vanderlei Luxemburgo, o Verdão venceu os bolivianos por 2 a 1 e pois fim a um jejum de 37 anos de um time brasileiro sem ganhar do ”El Libertador”, no estádio Hernando Siles.

Mas, na edição de 2023, o Verdão usou reservas e foi derrotado pelo Bolívar em La Paz, na estreia da fase de grupos. Assim, terá mais um tira-teima contra os bolivianos. Mais experiente, o Palmeiras agora tenta usar sua experiência para sair com os três pontos.

