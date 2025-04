Vitória x Cerro Largo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Vitória recebe o Cerro Largo nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. O jogo em casa, contra o lanterna do Grupo E, pode trazer a primeira vitória do Rubro-Negro na competição. Até o momento, aliás, empatou as duas partidas que disputou e, portanto, com dois pontos, está na segunda colocação da tabela. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Paramount+.

Como chega o Vitória

O Leão da Barra está invicto há quatro jogos, porém, desses quatro, venceu apenas um: 2 a 1 sobre o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. No torneio nacional, aliás, buscou um bom empate com o Fluminense fora de casa no último domingo (20). Agora, portanto, o Rubro-Negro baiano quer aproveitar o fator casa para conquistar a primeira vitória na Sul-Americana. Até o momento, foram dois empates: 1 a 1 com o Universidad Católica na estreia e, posteriormente, 0 a 0 com o Defensa y Justicia.

Para o confronto, Thiago Carpini contou com duas novidades na reapresentação da equipe. A primeira é a recuperação de Pepê, que estava em tratamento devido a dor no quadril. A segunda é a evolução de Renato Kayzer, que está em transição física e iniciou os trabalhos no campo. Outros nome no DM são: Wellington Rato, Willian Oliveira e Carlinhos. Devido ao desagste da equipe e aos desfalques presentes no departamento médico, o treinador pode optar por um time misto no torneio continental.

Como chega o Cerro Largo

Lanterna do Grupo B, o time uruguaio tem apenas um ponto na tabela. Afinal, empatou em 0 a 0 com o Defensa y Justicia na estreia e depois perdeu para o Universidad Católica por 3 a 1 na segunda rodada. Agora, encara outro grande desafio fora de casa em busca da primeira vitória. O Cerro Largo, aliás, chega para o duelo após uma derrota para o Boston River e uma vitória sobre o River Plate no Campeonato Uruguaio. No torneio nacional está na oitava colocação, com 17 pontos. Para o duelo contra o Rubro-Negro baiano, o time visitante não em desfalques confirmados até o momento.

VITÓRIA X CERRO LARGO

Copa Sul-Americana 2025 – 3ª rodada – Grupo B

Data e horário: quarta-feira, 23/04/2025, às 21h30 (de Brasíila)

Local: Barradão, Salvador (BA)

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho (Raúl Cáceres), Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller, Baralhas e Matheuzinho; Erick, Gustavo Mosquito e Janderson. Técnico: Thiago Carpini

Cerro Largo: Gino Santilli, Mauro Brasil, Martín Gianoli, Facundo Bonifazi, Ezequiel Olivera, Alan Di Pippa, Matías Mir, Sebastián Assís, Nicolás Bertocchi, Leandro Otormín, Jeremías Pérez Tica. Técnico: Danielo Nunez

Árbitro: José Natanael Méndez Acosta (PAR)

Assistentes: José Cuevas e Júlio Aranda (PAR)

VAR: Fernando Lopez (PAR)

