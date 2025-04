Botafogo terá desfalques importantes para duelo com o Estudiantes pela Libertadores

Jair desfalca o Botafogo no duelo com o Estudiantes, fora de casa, pela Libertadores - (crédito: - Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Após o revés para o Atlético-MG, o Botafogo volta suas atenções para a Libertadores. Assim, a equipe entra em campo nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), diante do Estudiantes, no Jorge Luis Hirschi, pela 3ª rodada. No entanto, o técnico Renato Paiva terá desfalques importantes em diferentes setores. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, Jair está fora do duelo na Argentina, visto que sentiu um problema no tornozelo direito durante o jogo contra o Galo, no Mineirão, e ficará no Rio de Janeiro. Ele era o substituto de Bastos, que segue no departamento médico e só deve voltar a ter condição no meio do ano.

Por outro lado, Barboza, que não disputou a reedição da final da Libertadores-2024 por causa de um desconforto muscular, pode ser a novidade na viagem. Isso porque não teve lesão detectada nos exames e aguarda a definição no treino desta terça-feira (22) para saber se terá condição de jogo.

Santiago Rodríguez, por sua vez, sentiu um trauma na perna esquerda no jogo contra o Bragantino e também desfalca a equipe diante do Estudiantes.