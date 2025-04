Corinthians já aguardava Tite em treino e foi surpreendido com recusa

Corinthians é pego de surpresa com recusa de Tite - (crédito: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians)

O Corinthians recebeu com muita surpresa a recusa de Tite ao cargo de treinador do clube. Por meio de nota, o técnico afirma que conversou com a família e decidiu interromper a carreira por tempo indeterminado para cuidar de questões de saúde física e mental, sem dar mais detalhes. Contudo, o Timão tinha outros planos.

Afinal, Tite era o plano A do Corinthians. Tanto que o treinador já era esperado para iniciar os trabalhos nesta terça-feira (22). Além disso, o Timão gostaria que o técnico estivesse na beira do gramado na quinta (24), contra o Liverpool-URU, pela Copa Sul-Americana.

Contudo, de acordo com o portal ”ge”, Tite sofreu uma crise de ansiedade na noite de segunda-feira (21). Assim, o técnico concluiu que não estava em condições de voltar a trabalhar neste momento.

“Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada por uma decisão difícil, mas necessária”, escreveu Tite nas suas redes sociais.

Tite é o segundo nome procurado pela direção corintiana após a demissão do argentino Ramón Díaz. Isso porque Dorival Júnior recebeu uma consulta inicial. Mas as conversas com o recém-demitido treinador da Seleção Brasileira não avançaram.

Corinthians volta ao mercado

Assim, a intenção do Timão de ter um técnico contra o Liverpool-URU, pela Sul-Americana, está cada vez mais inviável. Sem um treinador definido, Orlando Ribeiro segue no comando técnico. Por sua vez, a cúpula corintiana vai voltar ao mercado atrás de um nome.

