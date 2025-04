Lezcano pode ser titular pela primeira vez no Fluminense contra o Unión Española

Lezcano ainda busca ter mais oportunidades com a camisa do Fluminense - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), pela Sul-Americana. Com isso, a equipe mede forças com o Unión Española, no Estádio Bicentenário de La Florida, pela 3ª rodada. Contudo, o Tricolor entrará em campo com uma escalação repleta de reservas e nem o técnico Renato Gaúcho embarcou com o elenco. O auxiliar Alexandre Mendes estará à beira do campo.

Essa, então, será a oportunidade do meia paraguaio Rubén Lezcano ser titular pela primeira vez desde que chegou ao clube. Novidade no fim da última janela de transferência por cerca de R$ 29 milhões, o jogador ainda busca seu espaço e agora terá a chance de deixar uma boa impressão ao novo treinador.

O atleta chegou para disputar posição com Paulo Henrique Ganso e ser peça de reposição de qualidade. Afinal, o camisa 10 ficou de fora durante os três primeiros meses do ano por causa de uma miocardite. Recuperado, ele voltou a ser titular, mas como dificilmente completa 90 minutos em campo, abre espaço para os reservas mostrarem serviço.

Na disputa, Lima e Nonato passaram à frente do paraguaio, que pouco teve chance com Mano Menezes. Renato Gaúcho, então, ainda busca conhecer totalmente o elenco e tem optado pelas peças que tem domínio.

Com Portaluppi, o paraguaio esteve em campo por apenas 27 minutos. Isso aconteceu na goleada por 5 a 0 contra o GV San José, no Maracanã, e nos minutos finais do triunfo por 2 a 0 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena.

Por fim, o comandante optou por colocar o desgaste físico na balança, poupar os titulares e ficar no Rio de Janeiro. Ele pretende aproveitar a semana para trabalhar com esses jogadores visando o duelo com o Botafogo, que acontece no sábado (26), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos.

Confira a lista dos jogadores que viajaram

Goleiros: Gustavo Ramalho, Kevyn Vinicius e Vitor Eudes

Zagueiros: Caio Amaral, Davi Schuindt, Gustavo Cintra, Manoel e Thiago Santos

Laterais: Julio Fidelis, Léo Jance e Vagno

Meias: Fabinho, Facundo Bernal, Dohmann, Lezcano, Nonato, Thiago Henrique e Wallace Davi

Atacantes: Everaldo, Keno, Kelwin, Keven, Kevin Serna, Lavega, Paulo Baya e Wesley Natã

