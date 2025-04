Kings League Brazil: times de Neymar e Gaules promovem ‘cenas lamentáveis’ nos bastidores

O clima de rivalidade que passou a tomar conta ainda às vésperas da vitória da FURIA FC por 9 a 7 sobre a G3X, pela Kings League Brazil, também mexeu com o brio dos jogadores. Isso porque uma briga generalizada tomou conta dos bastidores da Arena Oreo, em Guarulhos, após o apito final do embate — cenas essas narradas por Guales, presidente da equipe derrotada, em sua live. Vale destacar que o time de Neymar Jr. sustenta invencibilidade na liga.

Gaules recordou que o tumulto começou no momento em que seu elenco se reunia dentro do vestiário para uma roda de oração. “Estávamos quase começando nossa reza, e os caras da FURIA passaram no corredor batendo na porta e gritando. E aí o tempo fechou”, contou o streamer.

“Pau quebrou depois ali. Cenas feitas, lastimáveis e até deselegantes”, completou o presidente da G3X.

Tentativa de acalmar os ânimos

Embora estivesse fora do embate como jogador, devido à lesão, o atacante Kelvin, conhecido como K9, esteve presente como co-presidente da GX. O artilheiro histórico da Kings League também se manifestou e disse que tentou — sem sucesso — evitar confrontos físicos entre os atletas. Neste momento, Liminha, outro streamer envolvido com o time, brincou: “Entre bater o pênalti ou bater na briga, eu prefiro ajudar na briga. Não sei bater pênalti”.

Nem a FURIA FC tampouco Neymar se manifestaram sobre as ocorrência até o momento. Vale frisar, porém, que o camisa 10 do Santos não esteve presente na Arena para o confronto.

???? Gaules revelou que rolou uma briga entre G3X e FURIA nos bastidores após o jogo! "O pau quebrou, cenas lamentáveis… Vai parar na internet porque tinha gente filmando." ????| Gaules pic.twitter.com/o4cGfB1Nme — Arena Kings League Brazil (@ArenaKingsBR) April 22, 2025

Melhor para o time de Neymar

O confronto dentro de campo foi movimentado e cheio de reviravoltas. Após estar em desvantagem, a FURIA virou o jogo e garantiu o resultado por 9 a 7 com gols decisivos no segundo tempo. O resultado garantiu à equipe alvinegra a liderança isolada da competição, agora com 15 pontos — à frente justamente da G3X, com 12.

O cenário começou a mudar para FURIA a partir do dado lançado, aos 18 minutos de partida — como determina a regra. A sorte decidiu por dois jogadores de cada lado, e o time de Neymar virou o placar de 2 a 1 para 5 a 3.

A FURIA reforçou seu favoritismo no segundo tempo e, em dado momento, ostentou uma vantagem de 7 a 3 no placar – que, posteriormente, caiu para 7 a 5. Na sequência, o time de Neymar pôde usar Jeffinho como consequência do card tirado, enquanto cada gol da equipe tinha peso dobrado. Ou seja, valia por dois.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.