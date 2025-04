Trailer oficial e lançamento: Netflix divulga informações sobre documentário de Vini Jr

A obra que mergulhará na trajetória de Vinicius Júnior no futebol — de São Gonçalo a Madrid — está cada vez mais palpável e próxima de estrear. Nesta terça-feira (22), por exemplo, a Netflix divulgou o primeiro trailer oficial do documentário ‘Baila, Vini’ e ainda confirmou a data de lançamento: 15 de maio.

A produção promete um passeio nas raízes do talento revelado pelo Flamengo, com revelações exclusivas de bastidores da vida e trajetória do astro. O roteiro trabalha em cima de momentos decisivos da — ainda breve — carreira do atacante e mostrará, inclusive, a estreia pelo Rubro-Negro. As primeiras convocações, o início no Real e o impacto no combate ao racismo também fazem parte da obra.

O documentário, dirigido por Andrucha Waddington, aposta em uma abordagem íntima, sem perder o foco nas conquistas profissionais. Nota-se pelo trailer, divulgado nesta terça-feira, cenas que retratam desde os treinos de base à rotina atual de alto rendimento. Entre os registros, falas do jogador ao fundo.

“Acho importante mostrar que a luta contra o racismo não é só minha. Ela representa muitos que ainda não têm voz”, afirma em dado momento.

Baila, Vini

A obra contará com outros nomes simbólicos do futebol, como, por exemplo, os de Neymar, Carlo Ancelotti, Ronaldo, Benzema e Roberto Carlos. Companheiros do Real Madrid também marcarão presença na produção, com relatos que contextualizam a evolução técnica e pessoal do astro.

O documentário não se limita à exibição de gols e conquistas. O enredo mergulha no cotidiano do jogador, revelando hábitos, treinos e estratégias para manter o alto nível competitivo. A obra, segundo elaborado, busca valorizar não apenas o craque em campo, mas também o ser humano que enfrenta desafios fora das quatro linhas.

A narrativa reforça a força de um garoto que superou a desigualdade para ocupar uma posição de protagonismo global. A estreia, aliás, ocorre em meio à crescente projeção internacional do atleta — cada dia mais consolidado como uma das vozes mais atuantes contra o preconceito racial.

