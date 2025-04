Além de Victor Gabriel, Gabriel Carvalho deve retornar ao time titular do Inter

Gabriel Carvalho (esquerda) e Victor Gabriel (direita) devem ser as mudanças no time titular do Inter para o jogo contra o Nacional pela Libertadores - (crédito: Foto: Divulgação / SCI)

Roger Machado pretende retomar o nível de performance que o Inter apresentou em 2024 e em parte deste início desta temporada. O técnico deve dar novas chances ao zagueiro Victor Gabriel e ao meio-campista Gabriel Carvalho entre os titulares no duelo contra o Nacional, do Uruguai, pela Libertadores. Caso as mudanças sejam confirmadas, o defensor retorna ao 11 inicial após pouco mais de um mês. Já o meia teria a sua primeira oportunidade como titular em 2025.

Os dois estão à disposição após se recuperar de lesão. Victor Gabriel sofreu um problema muscular na coxa direita no Gre-Nal decisivo do estadual e o período de tratamento durou pouco mais de um mês. O seu retorno permite reeditar a linha de defesa que se destacou na conquista do Gauchão e que sofreu apenas seis gols. Além disso, a volta possibilita Vitão retornar ao lado direito da zaga, o qual tem a sua preferência. Rogel ficaria como opção no banco.

Gabriel Carvalho deve ganhar chance entre os 11 iniciais

Em janeiro, Gabriel Carvalho sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo durante um jogo-treino com a Seleção Brasileira sub-20. O meia foi cortado e não disputou o Sul-Americano da categoria. Ele retomou os treinos normalmente com o elenco há três semanas e teve a chance de atuar por 60 minutos nos dois últimos jogos do Colorado.

Assim, o jogador de 17 anos ganharia a vaga de Vitinho pelo lado direito do ataque. Inclusive, Roger Machado voltaria a ter a composição do time, que emplacou uma sequência de 16 jogos de invencibilidade na segunda parte da última temporada.

Afinal, o treinador contaria com um jogador de maior velocidade pelo lado esquerdo do setor ofensivo, no caso o Wesley. Na direita, uma opção com capacidade de controlar o ritmo da equipe e com mais movimentações por dentro. Neste cenário, o provável time deve ser: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Bernabei; Fernando, Bruno Henrique; Gabriel Carvalho, Alan Patrick, Wesley; Valencia.

Inter pode encaminhar vaga para as oitavas da Libertadores

O Colorado vem de uma fase negativa, sem vencer há três partidas depois de emplacar uma sequência invicta de 17 jogos na temporada. Mesmo assim, o período de oscilação não preocupa Roger Machado até o momento. O Internacional entende que o confronto contra o Nacional, do Uruguai é visto como ideal para retomar os resultados positivos.

A análise é de que o adversário é o mais frágil do Grupo F da Libertadores, no qual o Inter divide a liderança com o Bahia, com quatro pontos. Assim, um triunfo pode também encaminhar a classificação antecipada para as oitavas de final do torneio em caso de tropeço dos baianos diante do Atlético Nacional, da Colômbia. O Internacional enfrenta o Nacional, do Uruguai, às 21h30, no Beira-Rio, pela terceira rodada do Grupo F da Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook