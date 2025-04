Com maratona do Atlético à vista, Cuca deve poupar jogadores contra o Caracas

Cuca, técnico do Atlético, tem extensa lista de desfalques e calendário agitado - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

Além dos desfalques já confirmados para o confronto desta quarta-feira (23), pela Sul-Americana, contra o Caracas, o técnico Cuca deve poupar outros jogadores do Atlético. Afinal, a partida na Venezuela será a primeira de uma sequência de cinco duelos fora de casa.

Além do torneio continental, onde encara o Caracas e Iquique, entram no combo jogos pela Copa do Brasil (Maringá) e Campeonato Brasileiro (Mirassol e Juventude). O treinador, então, acredita que rodar o elenco na fase de grupos da Sula seja o cenário menos arriscado.

“É provável que isso ocorra (rodar elenco), até pensando em ter jogadores inteiros para a sequência dos jogos”, comentou Cuca sobre o próximo jogo do Atlético.

Afinal, o Galo precisa de uma sequência positiva no Brasileirão para se recuperar na tabela, onde se encontra na 17ª colocação, com cinco pontos. A primeira vitória, inclusive, aconteceu apenas no último domingo (20), sobre o Botafogo.

Desfalques confirmados no Galo

Dois dos seus principais jogadores não embarcaram para a Venezuela: Scarpa e Hulk. O meia ficou para o nascimento da filha, que aconteceu na última segunda-feira (21), enquanto o atacante permaneceu no Brasil para focar no fortalecimento muscular.

Além disso, Igor Gomes também não estará presente na partida, já que sofreu uma fratura em um dedo. Outros jogadores presentes no Departamento Médico são: Guilherme Arana, Alan Franco, Júnior Santos, Brahian Palacios, Cadu e Caio Maia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.