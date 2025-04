CBF admite erro em não marcação de pênalti a favor do Grêmio no Gre-Nal

O Comitê de Arbitragem da CBF concluiu que houve erro de decisão do árbitro de Bráulio da Silva Machado por não marcar pênalti a favor do Grêmio no clássico com o Inter, sábado (19). O Tricolor Gaúcho argumenta que o atacante Aravena sofreu falta do lateral-direito do Inter, Braian Aguirre, dentro da área. O polêmico lance ocorreu aos 38 minutos do segundo tempo.

“O parecer técnico do Comitê Internacional é de que houve pênalti no lance citado. O defensor do Internacional/RS não toca na bola, dá uma entrada imprudente no adversário e o atinge com a perna direita dentro da área penal, fazendo-o tropeçar”, informa o documento.

Árbitro manteve decisão de campo mesmo após intervenção do VAR

A CBF divulgou o áudio da análise do VA, no domingo (20). Wagner Reway, responsável pelo comando do vídeo pediu que Bráulio revisasse o lance.

“Vem dar uma olhada na jogada, por favor. Tem um contato que pega na perna”, observa Reway.

Porém, após a intervenção, Bráulio considerou que se tratou de uma jogada em que houve disputa normal. Assim, manteve a decisão em campo.

“Tem um contato lateral. Quero ver a câmera inglesa (invertida, de trás do gol). Os dois jogadores tentando jogar a bola. Cadeira (quadril) com cadeira. Até agora, não vi nada de diferente”, esclareceu o juiz principal.

“Estou voltando com tiro de meta para o Grêmio, ok?”, apontou Bráulio.

Grêmio volta as atenções para a Sul-Americana

Com o empate, o Grêmio foi aos quatro pontos, mas está na zona de rebaixamento do Brasileiro, na 18ª posição. Agora, o time precisa mudar o foco para a Sul-Americana, pois seu compromisso seguinte será diante do Godoy Cruz, na Argentina.

Aliás, o duelo válido pela terceira rodada do Grupo D será na próxima quinta-feira (24), às 19h, no estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza. O Grêmio é o líder do grupo, com seis pontos. Assim, uma vitória encaminha a classificação antecipada para as oitavas do torneio continental.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook