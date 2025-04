Flamengo terá uma mulher no comando do time feminino pela primeira vez

“A torcida pode esperar um time com o DNA do Flamengo, que gosta de ter a posse, com jogo apoiado, bem agressivo, entendendo as vantagens diante dos adversários e sempre duelando com muita raça para vencer as partidas”, acrescentou.

Flamengo muda o comando técnico do futebol feminino: Rosana Augusto assume no lugar de Maurício Salgado Saiba mais: https://t.co/zprndg0g3r#MeninasDaGávea pic.twitter.com/dcWhGD5rc0 — Flamengo (@Flamengo) April 22, 2025

Momento na temporada

Após deixar os gramados, Rosana comandou Athletico Paranaense e Red Bull Bragantino até ser contratada pela CBF para dirigir a Seleção Brasileira Sub-20 na reta final de 2023. No comando do Brasil, conquistou o Sul-Americano da categoria de forma invicta e disputou o Mundial na Colômbia.

Por fim, o Rubro-Negro ocupa a segunda colocação da Copa Rio Feminina, com 14 pontos. O time enfrentará o Fluminense nesta quarta-feira (23), às 15h (de Brasília), no Estádio Moça Bonita. No Brasileirão, o time está em nono lugar, com sete pontos, e jogará no sábado (26), contra o Juventude, às 21h, pela sétima rodada.