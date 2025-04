LDU x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta terça-feira (22), às 19h (de Brasília), no Estádio Casa Blanca, na altitude de Quito, pela terceira rodada do grupo C da Libertadores 2025, o Flamengo enfrenta a LDU em busca de recuperação na Copa Libertadores. Fora da zona de classificação, o Rubro-Negro soma três pontos, enquanto o time equatoriano lidera o grupo, com quatro pontos. Assim, o time de Filipe Luís precisa de uma vitória, pois se perder pode ficar quatro pontos em desvantagem do líder. Além disso, um triunfo do Central Córdoba também pode complicar e muito a vida rubro-negra no torneio.

A Voz do Esporte transmite a partida, ao vivo, a partir de 17h30. O time já está escalado. Christian Rafael narra. Rodrigo Seraphim comenta, com reportagens de Christopher Henrique.

