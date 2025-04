Dinenno analisa concorrência no Cruzeiro: ‘Oportunidade se ganha com trabalho’

Após grave lesão no joelho, Juan Dinenno voltou a atuar com a camisa do Cruzeiro no último domingo (20), pela quinta rodada do Brasileião. Na ocasião, o Cabuloso perdeu para o RB Bragantino por 1 a 0 em Bragança Paulista. Após a partida, então, o atacante argentino comentou sobre seu retorno e também sobre a concorrência na posição.

“Obviamente, a gente trabalha para jogar. Todo jogador é parte do time. Mas o treinador decide, e a gente está fechado com ele (Leonardo Jardim), com o grupo. Aquele que tenha a oportunidade, sempre vou apoiar. Tanto eu como qualquer outro”, analisou.

O jogador elogiou seus companheiros de posição: Kaio Jorge, atual titular da equipe, e Gabigol, que perdeu a titularidade mesmo com uma contratação com grande expectativa. Para Dinenno, tem que aproveitar a possibilidade de ter diferentes opções de jogo no elenco do Cruzeiro, mas garantiu que vai trabalhar para tentar jogar sempre.

“Oportunidade se ganha com trabalho e rendimento. Hoje, o Kaio que está jogando, está fazendo um trabalho impressionante, tem que respeitar isso. O Gabi é um jogador que todo mundo conhece a qualidade dele, nós também. A gente tem que aproveitar a qualidade e a capacidade de ter diferentes opções no jogo, mas isso é uma escolha do treinador. Só que vou trabalhar sempre para tentar jogar”, finalizou.

