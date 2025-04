Internacional x Nacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Internacional enfrenta o Nacional, do Uruguai, nesta terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo F da Libertadores, no Beira-Rio. As equipes vivem momentos distintos no principal torneio continental. O Colorado tem quatro pontos, e o Bolso ainda não venceu em dois compromissos.

A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar – ao vivo, a partir de 20h – a peleja. Ricardo Froede tem as cordas vocais em dia para narrar o embate. João Miguel Lotufo veste a camisa 10 nos comentários. Por fim, André Bacha acrescenta informações pertinentes nas reportagens.

