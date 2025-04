Jornal espanhol cita motivos para ???distanciamento’ de Vini Jr. do Santiago Bernabéu

Peça central do Real Madrid nas últimas temporadas, Vinicius Júnior experiencia um momento conturbado na relação com parte da torcida no Santiago Bernabéu. As razões para o suposto distanciamento, inclusive, ganharam uma coluna especial no jornal espanhol ‘Marca’ nesta terça-feira (22). A matéria parte de um sentimento de frustração pela eliminação para o Arsenal na Champions League.

O ‘Marca’ observou atentamente cada ação de Vinicius Jr. durante a partida contra o Bilbao, no domingo (21), a fim de confirmar o ‘distanciamento’ ou não. De acordo com a coluna, o brasileiro evitou celebrações efusivas, não reagiu ao gol de Valverde e tampouco buscou apoio do torcedor — como de praxe. Uma postura que descreveu como ”incomum” aos olhos da reportagem.

“Vinicius se sentia em dívida pela eliminação e, ao mesmo tempo, incomodado com a censura recebida no dia anterior. Ele não comemorou como em outras ocasiões. Nem comemorou seu gol, que depois acabou anulado, mas a verdade é que esteve ali do primeiro ao último minuto, buscando o gol que daria a vitória e os três pontos ao Real Madrid”, dizia um trecho da matéria.

A birra de Vini Jr.

A expressão fria e os gestos incomum trouxeram mais incômodo a quem estava insatisfeito e estranhamento aos apoiadores. Na mídia local, a compostura do brasileiro ganhou a denominação de ”birra”. Suspeita-se que, em outro momento, o camisa 7 fez gestos à torcida merengue — embora veículos não tenham confirmado a veracidade.

“Não é uma boa ideia enfrentar uma torcida como a do Real Madrid”, alertou o Marca. A partida ainda marcou assobios de torcedores, em tom de reprovação, ao jogador.

A relação parece atravessar um período delicado, embora não irreversível. Conforme o próprio jornal espanhol destacou, os assobios refletem um mal-estar pontual, alimentado por eliminações e expectativas frustradas ao mesmo tempo que o comprometimento do atacante indica vontade de seguir no Real Madrid.

“Apenas quero continuar aqui por muito tempo e seguir fazendo história”, afirmou o jogador recentemente. Vale pontuar que o brasileiro se tornou prioridade no futebol saudita, e gigantes como Al-Hilal querem tê-lo em breve.

