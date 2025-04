Isaque treina com bola e se aproxima de retorno no Fluminense

Isaque durante o treinamento do Fluminense no CT Carlos Castilho - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

O Fluminense está próximo de diminuir a extensa lista de lesionados. Afinal, Isaque, que subiu para atuar entre os profissionais no ano passado, iniciou os treinamentos com bola e se aproxima do retorno aos gramados. O jovem teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito em março e desde então segue fora de combate. A informação é do portal “ge”.

O atleta sentiu dores durante a partida contra o Internacional, pelo Brasileirão sub-20, no dia 19 de março. Depois da constatação da lesão, o Tricolor optou por um tratamento conservador, sem qualquer necessidade de intervenção cirúrgica.

Dessa forma, ele vinha sendo aproveitado entre os profissionais, porém voltou a atuar na base durante a pausa para a Data Fifa, em março. A tendência, portanto, é que deva ser reintegrado ao time principal, visto que tem feito o tratamento no CT Carlos Castilho, junto com os profissionais.

Assim, o Tricolor renovou o contrato de Isaque, considerado uma joia de Xerém, em fevereiro. Ele, então, ampliou o vínculo até o final de 2029, pois é um dos destaques da “Esquadrilha 07”, geração que venceu a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro sub-17 no ano passado. O contrato anterior tinha multa de € 50 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões na cotação atual).

O Fluminense volta a campo pela Sul-Americana após o empate com o Vitória. Nesse sentido, o time entra em campo nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), diante do Unión Española, no Estádio Bicentenário de La Florida, pela 3ª rodada.

