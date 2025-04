Galvão abre o jogo sobre relação com Neymar: ‘Não tem amizade’

“Eu nunca falei da vida pessoal de ninguém. Até porque eu não admito que se fale da minha. Ponto. Longe de ser santo. Ponto. Então, é o que faz ali dentro de campo. Ele, em alguns momentos, teve atitudes que jogaram contra ele. E tinha gente que postava. Ele nunca fez uma postagem falando em mim, contra mim. Nunca, nunca, nunca, nunca. Então, eu acho que não temos amizade. Mas eu acho que existe respeito, eu torço muito por ele, porque quando eu torço para o futebol brasileiro, eu torço muito por ele”, contou Galvão.

Galvão ainda comentou sobre a sua torcida para que Neymar volte a atuar pela Seleção Brasileira.

O Santos precisa muito dele, e ele precisa jogar. Agora, tem que levar o Neymar para a Seleção? Não, ele que tem que se levar. Na hora certa. Toma a dez. Torço demais para o Neymar. Ele joga em qualquer posição do ataque. Não digo que a Seleção precise jogar em prol dele, mas ele estando bem e jogando para a equipe. A capacidade dele é muito grande”, afirmou.

Lesão de Neymar

Neymar, que chegou ao Brasil para defender o Santos no fim de janeiro, passa pela sua segunda lesão neste período. No início de março, o craque sentiu um desconforto na partida contra o Bragantino pelas semifinais do Campeonato Paulista que o deixou de fora por mais de 40 dias.

Agora, no segundo jogo após retornar, ele sentiu uma nova lesão ainda no primeiro tempo, no confronto contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro.

Assim, por meio de uma nota, o Santos confirmou que o jogador sofreu uma lesão no músculo semimembranoso. No entanto, ainda não há previsão de retorno.

