Vasco tem apenas uma derrota nos últimos 26 jogos em São Januário

Mesmo em tempos difíceis, o Vasco segue forte em seu caldeirão. Vivendo temporadas irregulares nas principais competições, o clube tem feito de São Januário um porto seguro – e um dos estádios mais difíceis de se vencer no país. A força em casa se traduz nos números: o Cruz-Maltino perdeu apenas um dos últimos 26 jogos disputados em seus domínios.

E, nesta terça-feira (22), o Gigante volta ao seu templo para encarar um difícil desafio: enfrentar os argentinos do Lanús pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Ambos surgem empatados na ponta do Grupo G, com quatro pontos, mas a equipe da província de Buenos Aires tem vantagem pelo saldo de gols: 3 a 1. Confira com o Jogada10, então, mais detalhes sobre a sequência positiva do Vasco em São Januário.

Relembre

A derrota anterior à citada sequência foi no 4 a 0 para o Criciúma, pela quarta rodada do Brasileirão, no último jogo do técnico Ramón Díaz, em 27 de abril, ou seja, há quase um ano. Depois, alcançou 15 partidas invicto, até sucumbir perante o Inter por 1 a 0, em 24 de novembro, pela 34ª rodada.

Após o revés para o Criciúma, foram nove vitórias e seis empates. O Vasco venceu, em ordem, Vitória, São Paulo, Fortaleza, Corinthians, Atlético-GO (Copa do Brasil), Athletico (duas vezes seguidas, sendo uma pela Copa do Brasil), Cuiabá e Bahia. As igualdades foram contra Fortaleza (Copa do Brasil), Cruzeiro, Botafogo, Red Bull Bragantino, Juventude e Atlético-MG (Copa do Brasil).

Com o time ainda sonhando com vaga na Libertadores, o jogo contra o Inter era de suma importância. O Colorado, no entanto, vinha em sequência arrasadora, jogando melhor para conquistar o magro triunfo por 1 a 0 e encerrando a sequência positiva do Cruz-Maltino.

Nova sequência

Depois disso, o treinador Rafael Paiva perdeu o emprego, com o diretor técnico Felipe Maestro assumindo interinamente. Assim, deu início à nova sequência: primeiro, empatou com o Atlético-GO em 2 a 2 (após estar perdendo por 2 a 0). Posteriormente, venceu o Atlético-MG por 2 a 0, encerrando a participação no estádio em 2024.

Em 2025, dois empates em sequência, mas com o time alternativo indo a campo pelas rodadas iniciais do Carioca. Igualdades em 1 a 1 com o Nova Iguaçu, e 0 a 0 com o Bangu. Desde então, Fábio Carille assumiu de vez e o time não mais desperdiçou pontos em sua casa. Venceu os seis jogos por lá, batendo Portuguesa, Maricá, Botafogo, Santos, Puerto Cabello (VEN) e Sport.

Aproveitamento do Vasco nos últimos 26 jogos em São Januário

16 vitórias

9 empates

1 derrota

73% de aproveitamento

44 gols pró

21 gols sofridos

23 de saldo

