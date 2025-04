Gustavo Prado retorna aos relacionados do Inter, mas Diego Rosa é ausência

O Inter conta com 23 jogadores à disposição para o duelo contra o Nacional, do Uruguai, nesta terça (22), pela terceira rodada do Grupo F da Libertadores. O técnico Roger Machado pretende fazer duas mudanças no time titular com as entradas do zagueiro Victor Gabriel e o meio-campista Gabriel Carvalho. Assim, o defensor Rogel e o atacante Vitinho ficariam como opções no banco. O comandante ainda voltou a relacionar o meia Gustavo Prado, mas o volante Diego Rosa é ausência, assim como o zagueiro Kaique Rocha.

Gustavo volta a figurar entre os selecionados por opção do comandante após duas partidas do Colorado. Entretanto, o camisa 47 do Internacional conta com poucos minutos neste começo de temporada. Ele atuou em apenas três jogos, nas duas partidas da semifinal do Gauchão diante do Caxias e o primeiro duelo da decisão do Estadual contra o Grêmio.

Inclusive, foi titular em apenas uma ocasião. Já Diego Rosa é baixa para o embate, mas o clube não indicou a razão para a ausência. O zagueiro Kaique também não está entre os relacionados, com a permanência de Juninho. O provável time titular do Colorado para encarar o Nacional é: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Valencia.

Inter pode encaminhar vaga para as oitavas da Libertadores

O Colorado vem de uma fase negativa, sem vencer há três partidas depois de emplacar uma sequência invicta de 17 jogos na temporada. Mesmo assim, o período de oscilação não preocupa Roger Machado até o momento. O Internacional entende que o confronto contra o Nacional, do Uruguai, é visto como ideal para retomar os resultados positivos.

Afinal, o entendimento é de que este oponente é o mais frágil do Grupo F da Libertadores, no qual o Inter divide a liderança com o Bahia. Ambos somam quatro pontos. Um trinfo pode também encaminhar a classificação antecipada para as oitavas de final do torneio continental. Isso porque o Esquadrão de Aço medirá forças com o Atlético Nacional e há chances de perder pontos, situação que favoreceria o time gaúcho.

O Internacional enfrenta o Nacional, do Uruguai, às 21h30 desta terça-feira, no Beira-Rio, pela terceira rodada do Grupo F da Libertadores.

Relacionados do Colorado

Goleiros: Anthoni e Ivan;

Laterais: Bernabei, Braian Aguirre, Nathan e Ramon;

Zagueiros: Rogel, Juninho, Victor Gabriel e Vitão;

Volantes: Bruno Henrique, Fernando, Ronaldo e Thiago Maia;

Meias: Alan Patrick, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Oscar Romero;

Atacantes: Valencia, Borré, Vitinho e Wesley.

