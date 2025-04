O que Cristiano Ronaldo e o mais jovem candidato a Papa têm comum? Entenda

O que Cristiano Ronaldo, considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, e o mais jovem candidato a Papa têm comum?

Tanto o jogador do Al-Nasser, da Arábia Saudita, e o cardeal José Tolentino Mendonça, de 59 anos, nasceram na Ilha da Madeira, que fica na costa oeste da África e é uma região autônoma de Portugal.

Mendonça é o mais novo cardeal a participar do conclave que vai eleger o novo Papa, que deve ocorrer entre os dias 5 e 10 de maio, no Vaticano. Ele faz parte do do grupo mais progressista no Vaticano.

Considerado um poeta ávido e muito celebrado em Portugal, Mendonça deixou a pequena ilha muito cedo. Porém, ainda criança, mudou-se com a família para Angola, onde passou um tempo com o pai, um pescador. Ele regressou à Madeira em 1975, dez anos antes de Cristiano Ronaldo nascer.

‘O Cardeal Poeta’

Aliás, Mendonça se tornaria um escritor renomado e chegou a exercer cargos de professor visitante em universidades ao redor do mundo, incluindo um período como membro da Universidade de Nova York.

Assim, foi apelidado pelo próprio Papa Francisco como ‘O cardeal poeta’. O pontífice lhe disse certa vez, em 2019 , quando foi aceito no Colégio dos Cardeais em 2019: “Você é pura poesia”. Portugal escolheu Mendonça como seu representante no Dia Mundial da Poesia em 2014, e muitos o consideram um dos principais intelectuais da Cúria Romana.

