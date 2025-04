Grêmio x Flamengo (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Flamengo se enfrentam pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, nesta quarta-feira (23), às 15h, no CT Presidente Hélio Dourado, em Eldorado (RS). As equipes se encontram em momentos e tem objetivos distintos para este confronto. O Imortal se esforça para deixar a zona de rebaixamento, já que ocupa a 18ª colocação, com cinco pontos. Por outro lado, o Rubro-Negro está na quinta posição, com 10 pontos.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva pelo canal no YouTube da Grêmio TV.

Como chega o Grêmio

O Tricolor Gaúcho não tem um início de campanha positivo no Brasileiro Sub-20. Afinal, conquistou apenas uma vitória em sete rodadas, além de dois empates e três derrotas. Em seu compromisso anterior, aliás, sofreu um revés por 1 a 0 para o Juventude, em Caxias do Sul. Por isso, o Grêmio centralizará suas forças para iniciar uma reação no duelo contra o Flamengo.

O técnico Fabiano Daitx ainda tem algumas dúvidas antes de definir o time titular. No caso, há disputas em aberto em todos os setores. Viery e Nathan concorrem por uma vaga na zaga. NO meio-campo, Jardiel, Alexsandro , Riquelme e Fernandinho estão na briga, assim como Araújo e Gabriel Passos no ataque.

Como chega o Flamengo

Após duas derrotas consecutivas nas rodadas iniciais, o Rubro-Negro se recuperou e emplacou uma sequência de quatro partidas invictas, com três vitórias e um empate. Assim, a prioridade é manter a fase positiva e ampliar a invencibilidade.

Com um novo triunfo, o Flamengo tem até chances de alcançar a mesma pontuação do líder, o Juventude. Para ter sucesso neste contexto precisa contar com uma combinação de resultados. No caso, tropeços de Athletico, Cruzeiro, Jaconero e Palmeiras. A tendência é de que o técnico Nuno Campos utilize força máxima para este jogo.

GRÊMIO X FLAMENGO

Brasileirão Sub-20 – 7ª rodada

Data e horário: 23/4/2025 (quarta-feira), às 15h(de Brasília)

Local: CT Presidente Hélio Dourado, Eldorado do Sul (RS)

GRÊMIO: Ygor; Vitor Ramon, João Lima, Viery (Nathan) e Zortea; Pedro Gabriel, Tiago, Smiley e Jardiel (Alexsandro); Riquelme (Fernandinho) e Araújo (Gabriel Passos). Técnico: Fabiano Daitx

FLAMENGO: Leo Nannetti; Daniel Sales, João Victor, Da Mata e Germano; Rayan Lucas, Lorran, João Alves e Guilherme; Shola e Wallace Yan. Técnico: Nuno Campos

Árbitro: Eduardo Fernandes Bastos (RS)

Assistentes: Fabricio Lima Baseggio (RS) e Francisco Soares Dias (RS)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook