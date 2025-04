Santos x Cruzeiro Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos e Cruzeiro medem forças nesta quarta-feira (23/4), às 15h, no CT Rei Pelé, pela 7° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A Raposa vive grande fase e é o atual segundo colocado na tabela, fazendo boa campanha. Já o Peixe é o oitavo colocado e está na zona de classificação, mas tenta voltar a vencer após três partidas.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Santos TV

Como chega o Santos

O Peixe está na oitava colocação, com duas vitórias, três empates e uma derrota. Contudo, o Santos não vence há três rodadas, já que perdeu para o Fluminense em seu último compromisso, além de ficar na igualdade com Atlético Goianiense e Palmeiras nos últimos jogos. Assim, a esperança de voltar a vencer fica nos pés de Luca Meirelles. Afinal, o jogador, que tem passagem no profissional, é o artilheiro da competição com seis gols.

Como chega o Cruzeiro

Já a Raposa vem fazendo uma boa campanha no Brasileirão Sub-20, com três vitórias, dois empates e uma derrota, ficando atrás apenas do Juventude na tabela. Contudo, a partida deve ser de recuperação para a equipe Celeste, já que em seu último compromisso, o time perdeu em casa para o Flamengo por 1 a 0. Além disso, o Cruzeiro também tem o artilheiro da competição. Cauan Baptistella também soma seis gols e está empatado com Luca Meirelles.

SANTOS X CRUZEIRO

Brasileirão Sub-20 – 7ª rodada

Data e horário: 23/4/2025, às 15h(de Brasília)

Local: CT Rei Pelé, Santos (SP)

SANTOS: Rodrigo Falcão; Gabriel Simples, Samuel, João Ananias e Vinícius Lira; Profeta, Gustavo Henrique e Rodrigo Cezar; Pepê Fermino, Mateus Xavier e Luca Meirelles. Técnico: Leandro Zago

CRUZEIRO:Marcelo Eráclito; Janderson, Bruno Alves, Gustavo Carvalho e Nicolas Pontes; Murilo Rhikman, Cauan Baptistella, Rhuan Gabriel e Filipe; Kenji e André. Técnico: Luciano Dias

Árbitro: Gabriel Furlan (SP)

Assistentes: Leonardo Augusto Villa (SP) e Bruno Silva de Jesus (SP)

