Caracas (VEN) x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Dessa forma, o confronto vai definir quem vai terminar a rodada na ponta da tabela. O Galo é o 1° colocado por conta do saldo de gols superior.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming.

Como chega o Caracas

A equipe venezuelana chega para o confronto após sofrer uma goleada por 4 a 1 para o Monagas, no Campeonato Venezuelano. Aliás, o Caracas está na 11° colocação, com 13 pontos em 12 partidas. Já na Sul-Americana, vale reforçar, portanto, que a equipe teve uma vitória e um empate e faz um confronto direto contra o Atlético pela liderança no grupo H. O treinador Fernando Aristeguieta terá pelo menos um desfalque certo: Michael Covea foi expulso contra o Cienciano, na última rodada. Dessa forma, ele vai cumprir suspensão automática.

Como chega o Atlético

O Atlético Mineiro vem da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe venceu por 1 a 0 o Botafogo, atual campeão da competição. Em busca da liderança do grupo H, o Galo goleou no último jogo pela Sul-Americana por 4 a 0. No entanto, o técnico Cuca terá alguns desfalques importantes para o confronto. Como Hulk, que ficou em Belo Horizonte para aprimorar a parte física, e Gustavo Scarpa, liberado para acompanhar o nascimento do segundo filho. Além deles, a lista no departamento médico é grande: Guilherme Arana, Alan Franco, Júnior Santos, Brahian Palacios, Cadu, Caio Maia e Igor Gomes.

Data e horário: 23/04/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de la UCV, Venezuela

CARACAS: Frankarlos Benítez; Edgardo Rito, Francisco La Mantía, Luis Mago e Jesús Yendis; Ángel Figueroa, Vicente Rodríguez, Daniel Aguilar, Ender Echenique e Leslie Heráldez; Lucciano Reinoso. Técnico: Fernando Aristeguieta

ATLÉTICO: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Caio Paulista; Fausto Vera, Gabriel Menino e Rubens; Cuello, Rony e Saravia. Técnico: Cuca

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Assistentes: Facundo Rodriguez (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)

VAR: Nicolás Lamolina (ARG)

