Nova aquisição! Neymar compra Porsche personalizado de mais de R$ 2 milhões

A personalização dessa vez conta com uma homenagem para o amigo e piloto de Fórmula 1 britânico Lewis Hamilton, atualmente na Ferrari. Assim, colocou o número 44 na lateral esquerda, numeral utilizado pelo britânico em seus carros.

Uma das empresas do jogador adquiriu o veículo no início de abril. O modelo 2024 foi importado pela concessionária Stuttgart São Paulo, da Porsche. O modelo conta com 525 cavalos de potência e pode chegar a 296 km/h. O preço gira em torno de R$ 2.272.150.

Vale ressaltar, portanto, que Neymar ainda deve desembolsar cerca de R$ 85 mil por ano no veículo considerando apenas o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Por ter o registro no estado de São Paulo (SP), o valor estimado é de R$ 85.574,80.

Helicóptero de Neymar personalizado

O helicóptero de Neymar, que está impedido de voar pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), tem a parte interior personalizado de Batman, um dos super-heróis preferidos do atacante. Vale ressaltar que também tem a customização com as iniciais do jogador, na cauda da aeronave. Assim, os bancos de couro para os passageiros são preto e tem o símbolo do Batman na parte superior, onde a pessoa que estiver sentada coloca a cabeça.

O helicóptero não pode ser utilizado pelo craque, pois o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) venceu. No entanto, é o meio de transporte que o jogador costuma utilizar durante suas folgas.

Vale ressaltar que o jogador tem outras peças do super-herói, como roupas, chinelos, bonecos, entre outros. Aliás, ele possui um relógio que custa mais de R$ 1,5 milhão, chamado de Gotham City. O relógio, portanto, é fruto de um trabalho conjunto da Jacob & Co., da Warner Bros e da DC Comics. Assim, a peça foi inspirada em Bruce Wayne e no próprio Batman, trazendo características de ambos os personagens.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.