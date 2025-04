Saiba a situação de Alcaraz, emprestado pelo Flamengo ao Everton

O Flamengo tinha grande expectativa pela venda de Carlos Alcaraz para o Everton após o fim do empréstimo, em julho deste ano. No entanto, o cenário mudou completamente. O meia argentino se distanciou do estipulado no contrato e não deve seguir no clube inglês. Porém, há chance de haver renegociação de valores. A informação é do “ge”.

Alcaraz precisa completar nove jogos como titular para ser comprado por 15 milhões de euros (R$ 98,8 milhões na cotação atual) pelo Everton. Porém, o argentino atuou em 11 partidas, mas foi titular em apenas quatro. Ele precisaria, então, começar jogando os cinco últimos confrontos do clube na Premier League para ser comprado. Entretanto, é difícil que aconteça.

O Everton, porém, tinha o interesse em executar a compra do meia. Mas sem a obrigação, o clube inglês quer pagar um valor menor. O Rubro-Negro, aliás, não pretende diminuir a pedida. O clube carioca, porém, não descarta diminuir o valor em negociações com outros clubes. Afinal, outros clubes da Inglaterra sinalizaram ao Fla o interesse de contratar Alcaraz.

No momento, o Flamengo entende que uma revenda é mais positiva. O retorno do jogador ao Flamengo não é o objetivo da equipe carioca. Assim, ele não deve mais jogar pelo Rubro-Negro.

O Flamengo emprestou Alcaraz ao Everton até junho deste ano. Isso porque, após conversa com o técnico Filipe Luís, o meio campista entendeu que não era uma das prioridades no elenco e não teria espaço no time titular do clube. O argentino, afinal, chegou à equipe carioca em setembro de 2024, como reforço mais caro da história do clube: 20 milhões de dólares (R$ 110,6 milhões na cotação da época). A negociação pegou os torcedores de surpresa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.