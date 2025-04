Técnico sub-20 do Fluminense analisa ’empréstimo’ de jogadores aos profissionais

Técnico Felipe Canavan em treino na véspera do jogo do Fluminense contra o América-MG - (crédito: Foto: Leonardo Brasil/FFC)

Sem parte do time titular, a serviço dos profissionais, o técnico do time sub-20 do Fluminense, Felipe Canavan, dará chance a jogadores mais utilizados na disputa da Copa Rio. Será nesta quarta-feira (23), quando o Tricolor encara o América-MG, no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, pelo Brasileirão da categoria.

Ao site oficial do Flu, ele salientou a importância do processo por qual jogadores da base passam. Canavan, assim, analisou positivamente a ida de vários ao Chile defender o clube contra o Union Española (CHL), pela Sul-Americana.

“Nossas equipes de base são plataformas para desenvolver individualmente o potencial dos nossos jogadores. Para um atleta do sub-20 do Fluminense, não existe momento melhor para vislumbrar uma oportunidade tão sonhada. Primeiro, para quem compõe o elenco que foi ao Chile representar o clube na Sul-Americana, pois é um momento especial, único, pelo qual todos trabalham. Tenho certeza que estão prontos. Com isso, consequentemente, temos a possibilidade de gerar novos espaços aqui nos juniores”, afirmou o comandante.

Fluminense pega o América-MG

Vindo de vitória – a primeira desde a estreia na competição -, Canavan também projetou o compromisso contra o América-MG desta quarta. Ele, que estreou apenas na quinta rodada, após demissão do seu antecessor Rômulo Rodriguez, fala sobre as mudanças em relação ao jogo contra o Santos (triunfo tricolor por 2 a 1).

“O duelo contra o América-MG vai ser um grande desafio, mas temos tudo para nos impor e não abrir mão das nossas ideias. É óbvio que estamos fazendo ajustes relacionados à característica dos jogadores que entram e sabemos que vai ser um jogo duro, como qualquer outro, mas espero que estejamos atentos e dispostos a nos esforçar e, mais importante, vencer os duelos. Estando organizados, faremos um jogo maduro e ficaremos mais perto da vitória”, finalizou o treinador, que venceu quatro dos cinco jogos realizados pelo Sub-20 do Flu.

