Leonardo Jardim conta com retorno de jogadores no Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, contou com o retorno de dois jogadores no treino desta terça-feira (22). Japa e Yannick Bolasie voltaram a treinar e podem ser opção do treinador para o confronto contra o Palestino-CHI, na Copa Sul-Americana na quinta-feira (24). A partida será às 21h30, no Francisco Rumoroso.

Assim, o meio campo e o atacante treinaram pela primeira vez junto com o elenco após ficarem de fora lesão. Japa se recuperou de uma lesão na coxa esquerda, que sofreu em janeiro. O jogador não entra em campo desde dezembro do ano passado.

Enquanto Bolasie sofreu com uma inflamação no joelho nas últimas semanas. Dessa forma, ele seguiu um cronograma de recuperação do clube e está de volta em menos de um mês, quando entrou em campo pelo Mirassol no fim de março.

Por outro lado, o técnico Leonardo Jardim segue com desfalque nas laterais. Fagner e William não participaram das atividades no gramado e ficaram apenas nos trabalhos internos. A dupla apresentou um desconforto muscular e ficou de fora da partida contra o Bragantino pelo Brasileiro.

A partida contra o Palestino, portanto, é decisiva para a Raposa, que precisa vencer para ter chances de classificação. A equipe comandada por Leonardo Jardim está na quarta colocação do grupo E, sem pontuar. Ou seja, perdeu os dois primeiros jogos. No entanto, vale ressaltar que para se classificar direto às oitavas de final, o clube mineiro precisa ficar em primeiro lugar. Já o segundo colocado precisará jogar a repescagem para seguir na competição.

