Vasco x São Paulo (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Esta quarta-feira (23) é dia de rodada quase cheia pelo Brasileirão Sub-20, com direito a nove jogos. E, às 18h (de Brasília), no único embate de tal horário, o Vasco recebe o São Paulo, em São Januário, em jogo pela sétima rodada da competição nacional.

Como chega o Vasco

O Cruz-Maltino vem de duas derrotas seguidas no Brasileirão Sub-20. Após emplacar goleadas consecutivas, o time perdeu força e acumula reveses para Bahia (5 a 1) e Athletico (1 a 0). Este último, em casa, aliás. Assim, a equipe do técnico Matheus Curopos surge na modesta 14ª colocação, com sete pontos.

Três jogadores considerados titulares são dúvidas para o jogo. Afinal, o lateral-direito Paulinho, o zagueiro Luiz Gustavo e o meia Lukas Zuccarello estão com o elenco principal, que duela contra o Lanús (ARG), nesta terça (22), pela Sul-Americana. Como ambos os jogos ocorrem em São Januário e, por isso, não há longas viagens envolvidas, é possível que os jogadores voltem para o sub-20 para o duelo contra o São Paulo.

Caso não estejam aptos, porém, o meia Samuel pode aparecer entre os titulares. A curiosidade é que o jogador foi um dos campeões com o próprio São Paulo na Copinha 2025. Ele chegou a São Januário há duas semanas e já até marcou gol. Foi em sua estreia, na goleada por 5 a 1 sobre o Artsul, pela Copa Rio Sub-20.

Como chega o São Paulo

O Tricolor Paulista vem acima do Vasco na tabela. Com nove pontos em seis rodadas, o São Paulo, do técnico Allan Barcellos, só perdeu uma vez, aparecendo na nona colocação – apenas os oito primeiros avançam às quartas de final.

A equipe vem de empate no próprio Rio de Janeiro: ficou no 0 a 0 com o Botafogo, no Aniceto Moscoso. Assim como o Vasco, o São Paulo também conta com um ex-jogador adversário no elenco, aliás. O volante Matheus Ferreira, contratado nesta temporada, deve começar, dessa forma, como titular.

Vasco x São Paulo

Brasileirão Sub-20 – 7ª rodada

Data e horário: quarta-feira, 23/04/2025, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Phillipe Gabriel; Breno Vereza (Paulinho), Lyncon, Wanyson (Luiz Gustavo) e Avellar; Ramon Rique, Euder e Lócio (Zuccarello/Samuel); Bruno Lopes, Juninho e GB. Técnico: Matheus Curopos.

SÃO PAULO: João Pedro; Maik, Igão, Lucas Loss e Guilherme Reis; Andrade, Djhordney, Matheus Ferreira e Pedro Ferreira; Lucca e Paulinho. Técnico: Allan Barcellos.

Árbitro: Lucas de Melo Maciel Barcelos (RJ)

Auxiliares: Júlio Cesar Souza Gaudêncio (RJ) e Fabiana Nóbrega Pitta (RJ)

Onde assistir: SporTV

