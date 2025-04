Esposa de companheiro exalta generosidade de Vini Jr: ???Meus filhos o amam???

A admiração por Vini Jr se estende aos seus companheiros de Real Madrid e até mesmo entre seus familiares. Neste cenário, Mina Bonino, a esposa de Valverde, meio-campista uruguaio dos Merengues, exaltou a generosidade do atacante brasileiro com seu filho Benicio.

“Nesse dia, Vini havia perdido um pênalti e saiu para brincar com Bauti. Por isso nós estaremos sempre agradecidos, porque ele nunca está mal-humorado. Por isso meus filhos o amam tanto”, detalhou Mina.

O relato foi acompanhado de um vídeo em que expõe o carinho de Vini Jr com a criança. Os dois, aliás, brincaram no estacionamento do Santiago Bernabéu após a derrota do Real Madrid para o Valencia, pelo Campeonato Espanhol.

Amizade inseparável entre Vini Jr e Valverde

Inclusive, em uma entrevista, Valverde citou que Benicio é o fã número 1 do brasileiro e que suas idas ao estádio dos Galácticos é somente para assisti-lo.

“Sim (Vinícius Júnior é o ídolo de Beni). Adoraria ser o ídolo dele, mas não sou, é o Vini. Ele diz muitas vezes que sempre que vem para os jogos, ele vem para ver o Vinícius Júnior e não para me ver. Mas tudo bem, eu assumo isso e fico feliz. Afinal, ele é pequeno, mas vê o Vini com outros olhos, com admiração e isso é muito bonito”, contou o meio-campista uruguaio.

A relação entre Vini e Benicio constantemente repercute nas redes sociais entre os torcedores do Real Madrid. O camisa 7 e Valverde também formam uma forte amizade.

Os dois passaram a defender o Real Madrid em 2018 e, então se aproximaram, já que os dois tentaram se ajudar no processo de adaptação ao novo país. A dupla é inseparável na programação de treinos do gigante clube espanhol e também costumam se encontrar para jantares entre as famílias e amigos.

