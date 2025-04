Endrick é o jogador nascido em 2006 com mais jogos na carreira

Aos 18 anos, Endrick está próximo de atingir mais uma grande marca na carreira. O brasileiro do Real Madrid está a 15 partidas de completar 150 jogos entre os profissionais, desde a data de sua estreia. O primeiro jogo do atacante ocorreu em 6 de outubro de 2022.

Com 135 jogos no total, o brasileiro é o atleta nascido em 2006 com o maior número de jogos na carreira até aqui, segundo o relatório divulgado pelo Observatório de Futebol do CIES, na última semana. O estudo analisou todos os atletas do futebol mundial nascidos entre os anos de 2001 e 2007.

Além de liderar a quantidade de partidas disputadas, Endrick lidera a média de duelos entre todos os brasileiros nascidos nos anos citados acima, com 52,8 jogos por temporada. Rodrygo, com 50,9 jogos por ano, Vitor Roque (44,3), Ângelo (41,4), e Yuri Alberto (40,8) completam a lista.

