Plata vira desfalque do Flamengo contra a LDU; veja escalação

O equatoriano Gonzalo Plata sentiu dores no joelho esquerdo e está fora da partida do Flamengo desta terça-feira (22), contra a LDU, pela terceira rodada do grupo C da Libertadores. Ele, assim, será reavaliado na quarta-feira (23), já no Rio de Janeiro. O jogador atuaria pela primeira vez em sua terra natal com a camisa rubro-negra.

O técnico Filipe Luís, assim, acumula mais um desfalque. Além do atacante, Alex Sandro (coxa esquerda); Viña (joelho direito), Allan e De la Cruz (poupados por causa da altitude) também não enfrentam o time equatoriano. No entanto, o treinador promoveu a volta do zagueiro Danilo aos 11 iniciais.

Desta forma, o Flamengo vai a campo com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo, Gerson, Arrascaeta; Juninho e Bruno Henrique.

Pelo Flamengo, o atacante Plata possui 32 partidas, com quatro gols e quatro assistências até o momento. Além disso, Plata é figura certa na Seleção Equatoriana, sendo um dos principais jogadores de “La Tri”.