Arsenal x Crystal Palace: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de clássico londrino na Premier League. Nesta quarta-feira (23), Arsenal e Crystal Palace se enfrentam às 16h (de Brasília), em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Emirates Stadium, casa dos Gunners.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Arsenal

O Arsenal é o vice-líder da Premier League, com 66 pontos, mas o grande foco do time está na partida contra o PSG, na próxima terça-feira (29), pelo jogo de ida da semifinal da Champions. Isto porque o Liverpool tem 13 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Inglês e conta os dias para confirmar o troféu nacional. No entanto, as duas equipes se enfrentam na próxima rodada e podem colocar mais emoção nesta reta final de temporada.

Ao mesmo tempo, o Arsenal vem de uma vitória por 4 a 0 sobre o Ipswich Town, fora de casa, e chega embalada para conquistar mais um resultado positivo diante de seus torcedores.

Para o jogo desta quarta-feira, o técnico Mikel Arteta segue sem poder contar com Gabriel Jesus, Kai Havertz, Tomiyasu, Gabriel Magalhães, Calafiori e Jorginho, todos lesionados. Além disso, é possível que o treinador poupe alguns jogadores de olho na partida contra o PSG.

Como chega o Crystal Palace

Por outro lado, o Crystal Palace vem de um empate em casa diante do Bournemouth e não vence há três rodadas na Premier League. Assim, o time caiu para a 12ª posição, com 44 pontos, e somente cumpre tabela nesta reta final da competição.

Contudo, o time londrino aposta todas as suas fichas na disputa da Copa da Inglaterra. Isto porque o Crystal Palace encara o Aston Villa no próximo sábado (26), pela semifinal do torneio nacional.

Por fim, o técnico Oliver Glasner não poderá contar com Doucouré, Riad e Lacroix, lesionados.

Arsenal x Crystal Palace

34ª rodada da Premier League

Data e horário: quarta-feira, 23/04/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING).

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Partey, Rice, Odegaard; Saka, Martinelli, Merino. Técnico: Mikel Arteta.

Crystal Palace: Henderson; Lerma, Lacroix, Guéhi; Muñoz, A. Wharton, Hughes, Mitchell; Eze, Sarr, Mateta. Técnico: Oliver Glasner.

Árbitro: Michael Salisbury (ING).

