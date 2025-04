Perto do Flamengo, Jorginho pode ficar fora da temporada pelo Arsenal

Perto de reforçar o Flamengo, o volante Jorginho corre risco de não jogar mais nesta temporada pelo Arsenal. O técnico Mikel Arteta atualizou a situação do ítalo-brasileiro durante a entrevista coletiva desta terça-feira (22). O jogador, afinal, sofreu uma lesão na região torácica no último dia 12, durante duelo contra o Brentford, pelo Campeonato Inglês.

“Para o Jorginho, infelizmente, acho que serão algumas semanas (de ausência). Não tenho certeza. Temos que ver como ele evolui nos próximos dias, eu diria algumas semanas. O médico ainda estava bastante cauteloso em falar sobre datas”, iniciou Arteta.

“A boa notícia é que ele está melhorando, está se sentindo muito melhor. Foi uma situação bastante assustadora e ele está bem agora”, completou.

Caso realmente fique de fora do restante da temporada, Jorginho pode não atuar mais pelo Arsenal. Ele tem apenas dois meses restantes de contrato com os Gunners e está perto de reforçar o Flamengo no meio do ano.

Jorginho negocia contrato com o Flamengo

O atleta está em reta final de contrato com o Arsenal e negocia com o Flamengo uma transferência após a temporada europeia. As tratativas estão avançadas e só dependem, agora, de Jorginho, uma vez que o Rubro-Negro acertou os termos com o staff do jogador.

Apesar disso, o entorno do ítalo-brasileiro não fechou as portas para outras ofertas. Dessa maneira, ele ainda não deu resposta final ao Flamengo. Com os termos encaminhados, o volante tentará sua liberação do Arsenal antes de 30 de junho, data na qual encerra seu contrato, para se apresentar ao clube carioca para a disputa do Mundial de Clubes. O Rubro-Negro estreia no dia 16 de junho, contra o Espérance, da Tunísia.

