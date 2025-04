Vasco vence Flamengo de virada e abre vantagem na semi da Copa do Brasil Sub-17

Em clássico agitado, o Vasco venceu o Flamengo por 4 a 2, de virada, e deu um passo significativo rumo à grande final da Copa do Brasil Sub-17. O Rubro-Negro até abriu o placar com um golaço de Ryan Roberto, mas viu Diego Minete, poucos minutos depois, empatar. Na volta do intervalo, Davi Gomes colocou o Cruz-Maltino na frente, o Fla chegou a empatar com um gol contra de Lucas Melim. No entanto, Andrey Fernandes, duas vezes, deu números finais ao confronto, no Luso-Brasileiro.

Com o resultado, o Vasco pode empatar e até perder por um gol de diferença que avança para final da Copa do Brasil Sub-17. Uma vitória do Flamengo por dois gols diferença, leva a disputa por pênaltis. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (29). A outra semifinal é definida entre Bahia e São Paulo.

O JOGO

Flamengo e Vasco fizeram um primeiro tempo animado. O Cruz-Maltino iniciou as investidas, mas viu o Rubro-Negro crescer na partida e, principalmente com Ryan Roberto, levar muito perigo à meta do goleiro Lucas Andrade. Foi justamente dos pés do camisa 11 que saiu o golaço que abriu o marcador, em uma falta primorosa cobrada no ângulo do goleiro Lucas. Mesmo atrás do placar, o time da Colinha se lançou ao ataque em busca do gol de empate. Aos 38 minutos, Diego Minete aproveitou cobrança de falta e deixou tudo igual.

A segunda etapa manteve a mesma intensidade. Em um dos ataques do Vasco, a defesa do Flamengo afastou mal, a bola sobrou para Davi Gomes, que dominou no peito e soltou o pé para vencer Gabriel Werneck. Uma virada. Porém, a alegria durou pouco. Três minutos depois, o Rubro-Negro fez um cruzamento pela direita, e Lucas Melim tentou afastar a bola antes da chegada de Victor Hugo, mas mandou contra o próprio gol.

Porém, o Vasco não se acomodou e conseguiu sair na frente. Lucas Melim, que fez um gol contra, achou um belo cruzamento para Andrey Fernandes aproveitar a falha na saída de bola de Gabriel Werneck para escorar para o fundo do gol. Depois disso, o Flamengo foi em busca do empate, porém os rivais se fecharam. Aos 42 minutos, em rápido contra-ataque, Emanuel, em seu primeiro toque na bola, cruzou para Andrey Fernandes marcar o quarto gol. No fim, o time cruz-maltino poderia ampliar a diferença. Lucas Ovídio chutou cruzado, mas Gabriel Werneck espalmou, a bola voltou para o atacante vascaíno que escorou de cabeça para o fundo do gol. Antes de a bola entrar, Andrey Fernandes tocou nela. A arbitragem marcou o impedimento, porém a jogada era válida.

