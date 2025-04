City vence Aston Villa nos acréscimos e se aproxima de vaga na Champions

Com gol marcado nos acréscimos, o Manchester City venceu o Aston Villa por 2 a 1, nesta terça-feira (22), na partida de abertura da 34ª rodada da Premier League. Bernardo Silva abriu o placar para os donos da casa no Etihad Stadium, mas Rashford, de pênalti, buscou o empate para os Villans ainda no primeiro tempo. Porém, após algumas alterações na equipe, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola acabou sendo premiado pelo gol de Matheus Nunes, aos 48 minutos da segunda etapa.

Dessa maneira, o City voltou a vencer três partidas consecutivas na Premier League, algo que não acontecia desde outubro de 2024. Além disso, o time chegou ao sexto jogo consecutivo de invencibilidade, com quatro vitórias e dois empates.

Com o resultado, o City chegou aos 61 pontos e deu um grande passo para conquistar uma vaga na próxima edição da Champions. O time subiu para o terceiro lugar, mas tem uma partida a menos que Nottingham Forest e Newcastle, com 60 e 59 pontos, respectivamente.

Além disso, o City abriu quatro pontos de vantagem para o Aston Villa, que também está na briga por uma vaga nas próximas competições europeias. Com a derrota sofrida no fim, os Villans, seguem na 7ª posição, com 57 pontos, mas têm uma partida a mais que seus principais concorrentes na parte de cima da tabela.

Ao mesmo tempo, o empate no Emirates Stadium encerrou a sequência de cinco vitórias do Aston Villa na Premier League.

Manchester City x Aston Villa

As equipes fizeram um jogo bem movimentado na primeira etapa. O City teve mais posse de bola, enquanto o Aston Villa se defendeu bem e levou perigo em jogadas pontuais. Assim, Rashford acertou a trave logo no primeiro lance da partida e deu um susto nos torcedores presentes no Etihad Stadium. No entanto, quem abriu o placar foram os donos da casa, com Bernardo Silva aproveitando boa jogada de Marmoush aos sete minutos. Aos 18, o Aston Villa buscou o empate com Rashford, de pênalti.

Na segunda etapa, o cenário foi parecido. O City manteve o domínio da posse de bola, mas, diferente do primeiro tempo, o Aston Villa não conseguiu levar perigo ao gol defendido por Ortega. Assim, o técnico Pep Guardiola fez alterações pontuais na equipe que surtiram efeito. Doku, que saiu do banco, fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Matheus Nunes aparecer atrás da zaga adversária e confirmar a vitória nos acréscimos da partida.

Jogos da 34ª rodada da Premier League

Terça-feira (22/4)

Manchester City 2×1 Aston Villa

Quarta-feira (23/4)

Arsenal x Crystal Palace – 16h

Sábado (26/4)

Chelsea x Everton – 8h30

Wolverhampton x Leicester – 11h

Newcastle x Ipswich Town – 11h

Brighton x West Ham – 11h

Southampton x Fulham – 11h

Domingo (27/4)

Bournemouth x Manchester United – 10h

Liverpool x Tottenham – 12h30

Quinta-feira (1/5)

Nottingham Forest x Brentford – 15h30

*Horários de Brasília.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.