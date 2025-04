Dani Olmo decide, Barcelona vence o Mallorca e abre vantagem no espanhol

O Barcelona não deu a menor chance ao Mallorca nesta terça-feira (22), pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol, e venceu por 1 a 0. Apesar do placar magro, o time catalão dominou a partida do início ao fim. O goleiro Leo Román foi o principal destaque dos visitantes, mas não conseguiu evitar o gol de Dani Olmo, que balançou as redes logo no primeiro minuto do segundo tempo após assistência de Eric García.

Aliás, o Barcelona finalizou mais de 35 vezes e ainda poupou alguns jogadores, entre eles o artilheiro Robert Lewandowski. Com a vitória, a equipe chegou a 74 pontos e segue na liderança. O Real Madrid, que ainda jogará na rodada, ocupa a segunda posição com 69 pontos. Já o Mallorca, derrotado no Estádio Olímpico Lluís Companys, aparece em sétimo lugar com 45 pontos.

Agora, o Barça volta suas atenções para a final da Copa do Rei, que será justamente contra o Real Madrid. A decisão está marcada para o próximo sábado (26), às 17h (de Brasília), em confronto único. Desse modo, a equipe de Raphinha e companhia busca mais um título na temporada, além do Campeonato Espanhol e da Champions League, onde enfrentará a Inter de Milão na semifinal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.