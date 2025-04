André Silva segue titular no São Paulo; veja escalação para jogo da Libertadores

O atacante André Silva aproveitou bem a chance no clássico contra o Santos. Ele marcou um dos gols na vitória do São Paulo por 2 a 1, no último domingo (20), no Morumbis, pelo Brasileirão. Com isso, Zubeldía decidiu mantê-lo no time titular para o jogo contra o Libertad. A partida será nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio La Huerta, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Nesta terça-feira (22), o São Paulo fez mais um treino no CT da Barra Funda. Lucas Moura continua fora, desde que se machucou no dia 10 de março, contra o Palmeiras, na semifinal do Paulistão. Desde então, perdeu sete jogos e segue com dores. Por isso, também desfalca o time na Libertadores.

Oscar está na mesma situação. Ele ainda se recupera de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda e também não jogará. Além deles, outros jogadores seguem no departamento médico: Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Arboleda (sobrecarga muscular na coxa esquerda), Pablo Maia (cirurgia no ligamento do tornozelo direito) e Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo).

Provável escalação do São Paulo

Com tantos desfalques, o provável São Paulo para enfrentar o Libertad tem: Rafael, Cédric Soares, Ruan Tressoldi, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves; Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva.

André Silva segue como principal esperança de gol. Ele já marcou sete vezes em 2025 e é o artilheiro do time na temporada. Com quatro pontos, o time de Zubeldía ocupa a vice-liderança do Grupo D. O Libertad lidera com seis.

