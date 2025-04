Estudiantes x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Estudiantes e Botafogo, pressionados, se enfrentam nesta quarta-feira (23), no Estádio Dr. Jorge Luis Hirschi, pela terceira rodada do Grupo A da Copa Libertadores. A bola rola, às 21h30 (de Brasília), em La Plata, capital da província de Buenos Aires. Os times somam três pontos, com os argentinos à frente no critério de desempate. O triunfo é imperativo para não deixar a Universidad de Chile, líder da chave, se distanciar muito.

Como chega o Estudiantes?

O Pincha, eliminado na fase de grupos da última Libertadores, precisa dar uma resposta ao torcedor, principalmente depois de uma sequência negativa e de perder para a La U, em casa, de virada, por 2 a 1, na jornada passada. Já no sábado (19), na Bombonera, caiu para o Boca Juniors por 2 a 0.

Medina, ex-Boca, é a grande atração do Estudiantes. O astro de 15 milhões de dólares (R$ 86 milhões), no entanto, ainda não vingou no clube de La Plata.

Como chega o Botafogo?

O técnico Renato Paiva soma sete partidas pelo Botafogo e já está pressionado. Mas o dono da SAF do clube, John Textor, o banco no cargo. A verdade é que a situação do português com a torcida vai ficar feia em caso de insucesso. Nas últimas três partidas, a equipe perdeu duas e empatou uma.

Na Argentina, Paiva não conta com uma baixa de última hora: o zagueiro Jair, com problemas em um dos tornozelos. O meia Santi não se recuperou a tempo e também não está à disposição, assim como o zagueiro Bastos e o atacante Nathan Fernandes. Fora na derrota para o Atlético, no fim de semana, o zagueiro Barboza viaja com a delegação e pode pintar entre os 11 tritulares.

Onde assistir?

Globo (TV aberta), ESPN4 (TV fechada) e Disney+ Premium (streaming) transmitem a duelo desta quarta.

ESTUDIANTES x BOTAFOGO

Terceira Rodada do Grupo A da Libertadores

Local: Estádio Dr. Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG)

Data e hora: 23 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília)

ESTUDIANTES: Mansilla, Meza, Núñez, Funes Mori e Arzamendia; Neves, Ascacibar, Medina e Sosa; Palacios e Carrillo. Técnico: Eduardo Domínguez.

BOTAFOGO: John, Vitinho, Barboza, David Ricardo e Telles; Gregore, Freitas e Savarino; Artur, Martins e Jesus. Técnico: Renato Paiva.

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Matias Muniz (URU)

VAR: Antonio Garcia (URU)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.