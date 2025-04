Fluminense x América-MG (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Após conquistar a segunda vitória no Brasileirão Sub-20, o Fluminense volta a atuar no Rio de Janeiro e tenta dar um salto na classificação. Assim, os Moleques de Xerém enfrentam o América-MG nesta quarta-feira (23), às 15h (de Brasília), no Estádio Marcelo Vieira, pela 7ª rodada. No entanto, o técnico Felipe Canavan terá alguns desfalques importantes, que embaracam para o Chile com o elenco profissional.

Dessa forma, no momento, o Tricolor soma 7 pontos e ocupa a 14ª colocação, enquanto o Coelho tem um ponto a menos na disputa e está na 17ª posição, acima da zona de rebaixamento.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (23) terá a transmissão da FluTV.

Como chega o Fluminense

Sem parte do time titular, a serviço do futebol profissional, o técnico Felipe Canavan dará chance a jogadores mais utilizados na disputa da Copa Rio. Invicto há quatro jogos na competição estadual, o Tricolor vem de empate em 1 a 1 com o Nova Iguaçu, no último sábado (19). Nesse sentido, busca estender a série invicta de duas partidas no campeonato nacional, mesmo sem peças importantes, que viajaram para o Chile.

Como chega o América-MG

O Coelho vem de dois empates seguidos, sem gols, contra Flamengo e Red Bull Bragantino e tenta se afastar da zona de rebaixamento, agora, fora de casa. Assim, a equipe mineira tenta vencer a primeira como visitante na competição nacional e surpreender o Tricolor, que também tenta reagir e encostar no pelotão de frente.

FLUMINENSE x AMÉRICA-MG

Brasileirão Sub-20 – 7ª Rodada

Data e horário: 23/4/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Marcelo Vieira, Xerém (RJ)

FLUMINENSE: Gustavo Felix; Miguel Sampaio, Janderson, Breno e Kauã Reis; Riquelmy Tavares, Ruan Vitor e Enzo; Isaac Martins, Arthur Henrique e Ítalo Vinícius. Técnico: Felipe Canavan

AMÉRICA-MG: Lecce; Arthur, Luíz Henrique, Thallyson e Thiago; Guilherme, Jhonatan Junio e Yago Souza; Jhonnatan Silva, Cauê Machado e Karlos Samuel. Técnico: Mairon César

Árbitro: Bruno Rezende de Lima (RJ)

Assistentes: Victor Augusto Camões de Abreu (RJ) e Júlio César de Oliveira (RJ)

