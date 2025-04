Inter x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de clássico decisivo no futebol italiano. Nesta quarta-feira (23), Inter e Milan se enfrentam às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Copa Itália. A bola rola novamente no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, e quem vencer confirma a classificação. No primeiro duelo, as equipes ficaram no empate por 1 a 1. Tammy Abraham marcou para o Milan, e Çalhanoglu empatou para a Inter.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega a Inter

A Inter de Milão faz mais uma grande temporada sob o comando do técnico Simone Inzaghi. Isto porque além de ser o líder isolado do Campeonato Italiano, o time também está na semifinal da Champions, após eliminar o Bayern de Munique nas quartas de final.

Dessa maneira, a Inter quer bater o rival e seguir com a possibilidade de conquistar a tríplice coroa nesta temporada, com os títulos do Italiano, Copa Itália e Champions.

Contudo, o técnico Simone Inzaghi terá desfalques importantes para o jogo desta quarta-feira. Dumfries, Zielinski e Marcus Thuram, lesionados, estão fora do clássico.

Como chega o Milan

Por outro lado, o Milan faz mais uma temporada decepcionante para seus torcedores e o técnico Sérgio Conceição está pressionado no cargo. O time está somente na 9ª posição do Campeonato Italiano e corre o risco de não disputar uma competição europeia na próxima temporada.

Ou seja, a Copa Itália é uma oportunidade do Milan ‘salvar’ a temporada e conquistar um título em 2024/25. Além disso, a última vez que o Milan conquistou esse torneio foi em 2002/03.

Por fim, o único desfalque para o Milan nesta quarta-feira fica por conta do brasileiro Emerson Royal, lesionado.

Inter x Milan

Semifinal da Copa Itália — (jogo da volta)

Data e horário: quarta-feira, 23/04/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Giuseppe Meazza, em Milão (ITA).

Inter: Josep Martínez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martínez, Arnautovic. Técnico: Simone Inzaghi

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jiménez, Fofana, Reijnders, Theo Hernández; Pulisic, Abraham, Rafael Leão. Técnico: Sérgio Conceição.

Árbitro: Daniele Doveri (ITA).

